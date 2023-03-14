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Лидеру группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию армии России

Лидеру группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию армии России

Лидеру группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию армии России Максиму Покровскому грозит до 50 тысяч рублей штрафа Против лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского возбудили дело о дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости.

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