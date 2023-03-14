Лидеру группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию армии России Максиму Покровскому грозит до 50 тысяч рублей штрафа Против лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского возбудили дело о дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости.