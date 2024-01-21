Дорофеев забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 13 очков в 26 играх

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Форвард «Вегаса» отличился в третьем периоде матча с «Пингвинс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету 23-летнего россиянина стало 13 (6+7) очков в 26 играх в текущем сезоне.