России давно пора было покинуть эту организацию, но чиновники Минэкономразвития против Иван Рыбин Фото: Imago/TASS Тема выхода России из Международной торговой организации (ВТО) и ряда других «общечеловеческих» структур вновь привела к чёткому разделению правящей верхушки на два лагеря.
Почему мы до сих пор из ВТО не вышли, где нас пинают, как хотят?
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Россия и из ПАСЕ ,где нас гнобили годами, годами же и выходила. Нас в гнали в дверь, мы (отдельная кучка нардепов) лезла туда (на кормовую площадку-лично для них) в окно !!!! Заодно и огроменные взносы туда вваливали. Ну ни абсурд ли ???? Нас ВТО ставит в стойло-мы там как мерины топчемся, но из ВТО не выходим. стало быть, также отдельной кучке это лично для них выгодно. Выгодно кучке, а в стойле целая страна ???
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3 д.
ВП
Владимир Потапов
НО вопрос решать-то надо?!
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3 д.
Аудрюс
Закрыться от всех? Есть еще лучше предложение! Каждая область РФ пусть закроется от соседних областей! А внутри области на границах районов установить пограничные и таможенные пункты!
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3 д.
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