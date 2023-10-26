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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Почему мы до сих пор из ВТО не вышли, где нас пинают, как хотят?

Почему мы до сих пор из ВТО не вышли, где нас пинают, как хотят?

России давно пора было покинуть эту организацию, но чиновники Минэкономразвития против Иван Рыбин Фото: Imago/TASS Тема выхода России из Международной торговой организации (ВТО) и ряда других «общечеловеческих» структур вновь привела к чёткому разделению правящей верхушки на два лагеря.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Россия и из ПАСЕ ,где нас гнобили годами, годами же и выходила. Нас в гнали в дверь, мы (отдельная кучка нардепов) лезла туда (на кормовую площадку-лично для них) в окно !!!! Заодно и огроменные взносы туда вваливали. Ну ни абсурд ли ???? Нас ВТО ставит в стойло-мы там как мерины топчемся, но из ВТО не выходим. стало быть, также отдельной кучке это лично для них выгодно. Выгодно кучке, а в стойле целая страна ???
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3 д.
ВП
Владимир Потапов
НО вопрос решать-то надо?!
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3 д.
Аудрюс
Закрыться от всех? Есть еще лучше предложение! Каждая область РФ пусть закроется от соседних областей! А внутри области на границах районов установить пограничные и таможенные пункты!
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3 д.

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