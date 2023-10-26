Почему мы до сих пор из ВТО не вышли, где нас пинают, как хотят?

ВМ

Владимир Моргунов

Россия и из ПАСЕ ,где нас гнобили годами, годами же и выходила. Нас в гнали в дверь, мы (отдельная кучка нардепов) лезла туда (на кормовую площадку-лично для них) в окно !!!! Заодно и огроменные взносы туда вваливали. Ну ни абсурд ли ???? Нас ВТО ставит в стойло-мы там как мерины топчемся, но из ВТО не выходим. стало быть, также отдельной кучке это лично для них выгодно. Выгодно кучке, а в стойле целая страна ???