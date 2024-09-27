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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Higround и Хидео Кодзима выпустили лимитированную серию клавиатур Basecamp 65 Компан...

Higround и Хидео Кодзима выпустили лимитированную серию клавиатур Basecamp 65 Компан...

Higround и Хидео Кодзима выпустили лимитированную серию клавиатур Basecamp 65Компания Higround из Лос-Анджелеса объявила о сотрудничестве с легендарным японским разработчиком видеоигр Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) и компанией Kojima Productions для создания ограниченной серии клавиатур и дизайнерских ковриков для компьютерных мышей.

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