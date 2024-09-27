Higround и Хидео Кодзима выпустили лимитированную серию клавиатур Basecamp 65 Компан...

Higround и Хидео Кодзима выпустили лимитированную серию клавиатур Basecamp 65Компания Higround из Лос-Анджелеса объявила о сотрудничестве с легендарным японским разработчиком видеоигр Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) и компанией Kojima Productions для создания ограниченной серии клавиатур и дизайнерских ковриков для компьютерных мышей.