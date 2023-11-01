Ученый рассказал, как внеземные цивилизации могли узнать о существовании человечества

Экзопланеты / © NASA Во-первых, если разумная внеземная жизнь действительно существует, ей не составит особого труда обнаружить людей, так как уже более века человечество самозабвенно транслировало радиосигналы в космос.
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