ВСУ обстреляли ракетами Таганрог. Над городом прогремело не менее 10 взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 11 декабря обстреляли Таганрог в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей.
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