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Кожевников о «Ладе»: «Если не хочет быть статистом в КХЛ, в плане организации надо брать пример с лидера ВХЛ «Югры»

Александр Кожевников считает, что «Ладе» для успеха в КХЛ нужно брать пример с «Югры».  Недавно тольяттинский клуб подал заявку на вступление в КХЛ, откуда был исключен в 2018 году.

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