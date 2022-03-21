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Путин : "Цели "операции-Z" будут достигнуты"(с)

Путин : "Цели "операции-Z" будут достигнуты"(с)

  ВРЕМЯ-ZДа, операция разгрома ВСУ проводится нашими ВС реально-блестяще - в конце-концов Зеленский (если будет жив) или те функционеры кои устроят Россию в качестве уполномоченных лиц - подпишут акт о безоговорочной капитуляции хохлостана, уцелевшие остатки ВСУ будут разоружены и распущены по домам, военные преступники и фашики арестованы (и позже преданы суду), свино-Рада будет распущена, затем оккупационная администрация сформирует какое-нибудь сраное "правительство народного доверия хохлостана", в которое, быть может, войдут Янукович, Азаров, Царёв, ну и всё такое прочее.

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