Путин : "Цели "операции-Z" будут достигнуты"(с)

ВРЕМЯ-ZДа, операция разгрома ВСУ проводится нашими ВС реально-блестяще - в конце-концов Зеленский (если будет жив) или те функционеры кои устроят Россию в качестве уполномоченных лиц - подпишут акт о безоговорочной капитуляции хохлостана, уцелевшие остатки ВСУ будут разоружены и распущены по домам, военные преступники и фашики арестованы (и позже преданы суду), свино-Рада будет распущена, затем оккупационная администрация сформирует какое-нибудь сраное "правительство народного доверия хохлостана", в которое, быть может, войдут Янукович, Азаров, Царёв, ну и всё такое прочее.