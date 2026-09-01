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Регионы России

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Gigabyte расширила линейку мини-ПК Brix с процессорами AMD Ryzen AI

Gigabyte расширила линейку мини-ПК Brix с процессорами AMD Ryzen AI

Компания Gigabyte представила два новых мини-ПК Brix — GB-BRR7-450 и GB-BRR5-430, построенных на платформе AMD Gorgon Point с современными процессорами Ryzen AI.

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