На PC выпустили улучшенное переиздание культовой RPG 2002 года, исходный код кот...

На PC выпустили улучшенное переиздание культовой RPG 2002 года, исходный код которой считался утраченнымКомпания Beamdog и команда The Red Chimera Group сообщили о релизе улучшенного переиздания культовой ролевой игры Icewind Dale 2: Enhanced Edition, оригинальная версия которой вышла в 2002 году.