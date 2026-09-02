Север Столицы
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Север Столицы

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Московские школьники завоевали пять медалей на международной географической олимпиаде

Московские школьники завоевали пять медалей на международной географической олимпиаде

Московские школьники завоевали пять медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде.

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