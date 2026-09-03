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Ученые сравнили вход ледеика в Непале с ядерным взрывом

Ученые сравнили вход ледеика в Непале с ядерным взрывом

Директор Центра изучения стихийных бедствий Инженерного института Катманду Басанта Радж Адхикари заявил, что энергия схода ледника в Непале превысила мощность атомной бомбы.

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