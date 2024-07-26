Качество водоснабжения повысили для 50 тысяч жителей Балашихи

В Балашихе проводят мероприятия, направленные на улучшение водоснабжения и водоотведения. В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что за неделе в округе провели значительные работы по очистке и промывке водопроводных и канализационных систем.
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