Ронни О’Салливан вышел в полуфинал International Championship 2023

Ронни О’Салливан победил Аллистера Картера, Чжан Анда обыграл Дина Джуньху, Джордан Браун нокаутировал Стивена Магуайра, а Барри Хокинс проиграл Тому Форду в четвертьфинале турнира International Championship 2023, сообщает WST.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)