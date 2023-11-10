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Снукерист.ру

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Ронни О’Салливан вышел в полуфинал International Championship 2023

Ронни О’Салливан вышел в полуфинал International Championship 2023

Ронни О’Салливан победил Аллистера Картера, Чжан Анда обыграл Дина Джуньху, Джордан Браун нокаутировал Стивена Магуайра, а Барри Хокинс проиграл Тому Форду в четвертьфинале турнира International Championship 2023, сообщает WST.

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