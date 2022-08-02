Военное обозрение

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Президент Польши Дуда заявил об «имперских амбициях» России и роли Украины для сдерживания Москвы

Президент Польши Дуда заявил об «имперских амбициях» России и роли Украины для сдерживания Москвы

Поражение Украины в конфликте с Россией приведет к тому, что Польша и страны Прибалтики столкнутся с дальнейшим расширением сферы влияния Российской Федерации в Центральной Европе.

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