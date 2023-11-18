Госдума повысила госпошлину до 6 тысяч рублей за выдачу загранпаспортов

Индексация также коснулась ряда документов для иностранцев Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта на 20%, пишет ТАСС.
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