Куда в Киеве законно вывозят строительный мусор

После ремонта остаются бой бетона, куски кирпича, обрезки профиля и упаковка. По правилам обращения с отходами эта масса не относится к бытовой: её принимают специализированные полигоны и перерабатывающие площадки, а не контейнерная площадка во дворе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украину жд...
- Украину жд...
- АК Электроснабжение ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым