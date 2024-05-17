Циркачка из Барнаула победила в конкурсе "Мировая модель 2024"

Девочка уже восемь лет занимается воздушной гимнастикой, акробатикой и жонглированием Воспитанница цирковой школы "Арлекино" и ученица школы №135 Тамила Романина стала победительницей конкурса "Мировая Модель 2024".
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