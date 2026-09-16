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ТАСС

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На Урале на родине Героя СССР Востротина открыли аллею и обелиск в его память

На Урале на родине Героя СССР Востротина открыли аллею и обелиск в его память

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Аллею и обелиск в память о Герое Советского Союза генерал-полковнике Валерии Востротине открыли в его родном городе Касли Челябинской области.

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