На Урале на родине Героя СССР Востротина открыли аллею и обелиск в его память

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Аллею и обелиск в память о Герое Советского Союза генерал-полковнике Валерии Востротине открыли в его родном городе Касли Челябинской области.
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