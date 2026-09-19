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Петербургское "Динамо" проведёт выездной матч против красноярского "Енисея-2"

Петербургское "Динамо" проведёт выездной матч против красноярского "Енисея-2"

После 21 матча "Динамо-СПб" набрало 42 очка и продолжает борьбу за первое место. В предыдущем туре команда Сергея Рыжикова на своём поле уступила московскому "Чертанову" со счётом 1:2.

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