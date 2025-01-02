В Черногории убийца десяти человек умер после попытки покончить с собой

Мужчина, который стрельбу в кафе черногорского города Цетинье и убил по меньшей мере 10 человек, в том числе двоих несовершеннолетних, скончался после попытки самоубийства, сообщил министр внутренних дел республики Данило Шаранович.
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