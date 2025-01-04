Умерла создательница мультфильма «Паровозик Томас» Бритт Эллкрофт

Продюсер, режиссер и сценарист Бритт Эллкрофт умерла в возрасте 81 года, сообщил The New York Times. Именно она адаптировала серию книг «The Railway Series» в известный всему миру телесериал «Паровозик Томас и его друзья».
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