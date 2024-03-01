«Упали на обломки дома»: выжившие на Линейной заговорили в суде

Уголовное дело по взрыву газа на улице Линейной в Новосибирске продолжают рассматривать в суде. Адвокат одного из лжегазовщиков во время защиты попытался переложить вину управляющую компанию, якобы по ее вине произошла трагедия.
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