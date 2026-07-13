НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

496 подписчиков

Микробиолог Николас Айхер показал бактерии с трусов Victoria’s Secret

Микробиолог Николас Айхер показал бактерии с трусов Victoria’s Secret

Николас Айхер проверил нижнее белье Victoria’s Secret в лаборатории и обнаружил стафилококк. Ученые объяснили реальные риски примерки одежды в магазинах Эксперимент американского микробиолога из Чикаго вызвал бурную реакцию в социальных сетях после того, как специалист показал результаты лабораторного анализа нижнего белья, выставленного на продажу в магазине, сообщает lenta.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии