Микробиолог Николас Айхер показал бактерии с трусов Victoria’s Secret

Николас Айхер проверил нижнее белье Victoria’s Secret в лаборатории и обнаружил стафилококк. Ученые объяснили реальные риски примерки одежды в магазинах Эксперимент американского микробиолога из Чикаго вызвал бурную реакцию в социальных сетях после того, как специалист показал результаты лабораторного анализа нижнего белья, выставленного на продажу в магазине, сообщает lenta.