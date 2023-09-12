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Гаджи Гаджиев: «Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Он показывал хорошие результаты в большинстве случаев»

Гаджи Гаджиев: «Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Он показывал хорошие результаты в большинстве случаев»

«Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Ту работу, которую он делал, была хорошей. В профессии тренера нельзя избежать неудач, слишком высокая конкуренция меду клубами.

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