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Екатеринбург и мир

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Свердловская филармония анонсировала программу фестиваля Дениса Мацуева

Свердловская филармония анонсировала программу фестиваля Дениса Мацуева. На открытии 07 июня пианист выступит с Уральским молодёжным симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Филатова.

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