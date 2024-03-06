Свердловская филармония анонсировала программу фестиваля Дениса Мацуева. На открытии 07 июня пианист выступит с Уральским молодёжным симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Филатова.
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Свердловская филармония анонсировала программу фестиваля Дениса Мацуева. На открытии 07 июня пианист выступит с Уральским молодёжным симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Филатова.
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