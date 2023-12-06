Дональд Трамп назвал истинное глобальное потепление, которого все должны бояться

ВАШИНГТОН, 6 декабря, ФедералПресс. По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, людям во всем мире следует бояться единственного потепления, которое может наступить в любой момент, – последствия ядерной войны.
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