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Евгений Тимкин: «Меня именно Назаров раскрыл. И Панарина с Анисиным он сделал, думаю. Умеет терпеть молодых»

– Вы играли в «Витязе» тафгайских времен. Как вообще воспринимали перформансы канадских бойцов? – Они же сюда приезжали именно для этого.

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