«Вытащили с того света»: как чувствует себя Юрий Куклачев после инфаркта

Юрий Куклачев вернулся к работе после перенесенного инфаркта. Как чувствует себя 75-летний народный артист РСФСР? И что случилось с ним во время операции на сердце? Правда, что во время реабилитации известный дрессировщик кошек пристрастился к спиртному? И почему врачи не одобряют его возвращение на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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