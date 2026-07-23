Часть России накроют дожди и грозы

В ближайшее время несколько регионов Северо-Западного федерального округа накроет непогода. О дождях, грозе и штормовом ветре предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.
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