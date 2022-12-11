Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander LIFANOV
    Без дредов, в нечеловеческих условиях... М...дак тупоголовый. Ее бы как Бута содержать надо было.Энтони Дэвис: «Бр...
  • Валентин Щербаков
    Футбольная сборная нацистских извращенцев-педерастов, до чего докатились...Флика не уволят и...
  • ВЛАД ЛАУ
    До Джордана (чикаго булс) не доросли, но тоже не плохо.Кевин Дюрэнт, Шэй...

Форвард Португалии Рамуш интересен «МЮ», «ПСЖ», «Баварии», «Ювентусу», «Бенфика» хочет 120 млн – это отступные

Форвард Португалии Рамуш интересен «МЮ», «ПСЖ», «Баварии», «Ювентусу», «Бенфика» хочет 120 млн – это отступные

Названы отступные в контракте форварда сборной Португалии Гонсалу Рамуша. 21-летний форвард заменил Криштиану Роналду в стартовом составе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) и стал автором первого и пока единственного хет-трика на турнире.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх