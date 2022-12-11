Форвард Португалии Рамуш интересен «МЮ», «ПСЖ», «Баварии», «Ювентусу», «Бенфика» хочет 120 млн – это отступные

Названы отступные в контракте форварда сборной Португалии Гонсалу Рамуша. 21-летний форвард заменил Криштиану Роналду в стартовом составе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) и стал автором первого и пока единственного хет-трика на турнире.
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