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Российские чиновники будут получать премии за добросовестное исполнение обязанностей

Российские чиновники будут получать премии за добросовестное исполнение обязанностей

Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума. Сейчас условием премирования чиновников является выполнение ими задач, отличающихся особой сложностью и важностьюГосдума приняла закон о премировании госслужащих за «добросовестность».

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