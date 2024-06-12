В Петрозаводске утонул 18-летний парень, водолазы нашли тело

Поисковый отряд объявил о гибели юноши, которого искали два дня Сегодня днем водолазы обнаружили тело погибшего 18-летнего парня и достали его на поверхность, сообщает Карельская поисково-спасательная служба.
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