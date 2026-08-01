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В День ВДВ Барнаул почтит память десантников 6‑й роты на Аллее Героев

В День ВДВ Барнаул почтит память десантников 6‑й роты на Аллее Героев

У памятного знака десантникам соберутся ветераны, участники СВО, представители власти и родные защитников Отечества 2 августа в 12:00 на Аллее Героев в Барнауле, которая находится на пересечение улиц Малахова и Георгия Исакова, состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Воздушно‑десантных войск.

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