В День ВДВ Барнаул почтит память десантников 6‑й роты на Аллее Героев

У памятного знака десантникам соберутся ветераны, участники СВО, представители власти и родные защитников Отечества 2 августа в 12:00 на Аллее Героев в Барнауле, которая находится на пересечение улиц Малахова и Георгия Исакова, состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Воздушно‑десантных войск.