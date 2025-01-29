В Челябинской области сестры-пенсионерки отдали деньги аферистам, поверив в возможность заработать на инвестициях

Две сестры из Троицкого района 63 и 66 лет перевели мошенникам более 800 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, младшая из сестер рассказала полицейским, что к ней обратилась ее старшая родственница с просьбой стать доверенным лицом для вывода средств, которые она якобы заработала на инвестициях.