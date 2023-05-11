Финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лиссабон в случае беспордяков из-за выборов в Турции. УЕФА отправила запрос Португальской федерации (Daily Mail)

В 2023 году финал турнира должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Однако из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых должен состояться 14 мая, УЕФА опасается возможных нарушений общественного порядка.