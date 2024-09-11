Кеннеди-младший предрек ядерное уничтожение США в случае конфронтации с Россией

Бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший прокомментировал на своей странице в соцсети X дебаты кандидата на пост президента США Дональда Трампа от Республиканской партии и его оппонентки от демократов Камалы Харрис.