Вице-президент США Джей Ди Вэнс, общаясь с журналистами в Цинциннати (штат Огайо) и комментируя итоги встречи спецпосланника главы американской администрации по миротворческим миссиям Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил, что Уиткофф оценивает эти переговоры с оптимизмом.