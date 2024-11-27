На Сахалине предстанет перед судом бывшая оценщица ломбарда, присвоившая более 5 млн рублей

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере.
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