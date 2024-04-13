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23 мая менеджеров проектов ждут на "Дне управления проектами" ПМСОФТ в Тюмени

23 мая менеджеров проектов ждут на "Дне управления проектами" ПМСОФТ в Тюмени

Специалисты проектных команд примут участие в специализированных мероприятиях по управлению проектами – реальные кейсы, много практик, проверенные инструменты и технологии, последние разработки ИТ-решений под ключевые задачи управления проектами.

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