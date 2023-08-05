В Хакасии оперативники уголовного розыска пресекли деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на хищениях из строящихся объектов на территории республики и соседних регионов

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия при силовой поддержке бойцов спецподразделения в ходе служебной командировки задержали в Красноярске двоих местных жителей 1987 и 1991 года рождения, подозреваемых в серии краж.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия при силовой поддержке бойцов спецподразделения в ходе служебной командировки задержали в Красноярске двоих местных жителей 1987 и 1991 года рождения, подозреваемых в серии краж.
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