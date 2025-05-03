IEEEED: новое поддерживающее устройство улучшило подвижность детей с ДЦП Американские ученые из Хьюстонского университета разработали первый в своем роде мягкий экзоскелет для реабилитации детей с церебральным параличом.
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