Без макияжа и фотошопа: как на самом деле выглядит 75-летняя Алла Пугачева

Ни для кого не секрет, что большинство знаменитостей пытаются выглядеть моложе своего возраста. Они тщательно следят за своей фигурой и кожей, делают специальные омолаживающие процедуры, пластические операции для хорошего внешнего вида.
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