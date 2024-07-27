Bild: противники санкций против РФ получили поддержку 28% избирателей в ФРГ

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Противники санкций против РФ получили поддержку 28% избирателей в ФРГ. Об этом пишет Bild. Так, партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW), впервые за историю существования получила рекордный рейтинг 10%.

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