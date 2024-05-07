🇷🇺 Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений Президент России Владимир Путин.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений Президент России Владимир Путин.