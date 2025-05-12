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Глава Республики Сербской поддержал СВО

Глава Республики Сербской поддержал СВО

Политик считает, что решение Москвы начать СВО было оправданным. И добавил - российский лидер был дальновиден, начав СВО, так как вооружение Украины со стороны Запада не согласовывалось с минскими соглашениями.

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