Перемирия жаждут ВСУ, наши рвутся в бой – эксперты

Любовь Смирнова. Перемирие в настоящий момент нужно Украине, а не России. Держать в окопах сотни тысяч людей до окончания перемирия никому не нужно, а распускать только что созданные подразделения тактически безграмотно.
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