Китай построит единую сеть роев: беспилотники в воздухе, на земле и на море под одним управлением

Китайская система запуска беспилотников / © CTGN В недавней статье, опубликованной при участии Китайской корпорации по электронным технологиям (CETC), Институт интеллектуальных технологий этой компании описал рои беспилотников не просто как большое количество летательных аппаратов, действующих совместно.