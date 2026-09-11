Китай построит единую сеть роев: беспилотники в воздухе, на земле и на море под одним управлением

Китайская система запуска беспилотников / © CTGN В недавней статье, опубликованной при участии Китайской корпорации по электронным технологиям (CETC), Институт интеллектуальных технологий этой компании описал рои беспилотников не просто как большое количество летательных аппаратов, действующих совместно.
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