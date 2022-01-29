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Боярскую осудили за сухое поздравление матери

Боярскую осудили за сухое поздравление матери

Народной артистке страны Ларисе Луппиан 26 января исполнилось 69 лет. Избранницу Михаила Боярского поздравили родные и близкие, коллеги и многочисленные поклонники.

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