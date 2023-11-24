«Изменения тела заметны даже через одежду»: мужчина каждый день в течение года принимал ледяной душ и сравнил разницу

Всё это, "вилами по воде писано", т.к. польза ежедневного холодного душа совсем не очевидна - в отличии от, скажем , ежедневной утренней зарядки от 30 минут и больше, т.к. польза утренней зарядки как раз очевидна, и в хорошем внешнем виде, так и во внутреннем самочувствии! Всё это лично проверено, своим 20-летним положительным опытом, я знаю о чём пишу!

Николай Титов

Согласен с Вадимом Белецким. Сам по себе холодный душ не то что бы бесполезен, но .... если по пять минут, то это уже опасно, Но в сочетании с зарядкой 30 минут до пота и контрастным душем, где предельно холодный может составлять 0,5 - 1,0 минуту - очень даже не плохо.