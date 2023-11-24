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«Изменения тела заметны даже через одежду»: мужчина каждый день в течение года принимал ледяной душ и сравнил разницу

«Изменения тела заметны даже через одежду»: мужчина каждый день в течение года принимал ледяной душ и сравнил разницу

Для человека, не привыкшего к холодному душу может показаться эта идея весьма сомнительным удовольствием.

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Комментарии
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Вадим Белецкий
Всё это, &quot;вилами по воде писано&quot;, т.к. польза ежедневного холодного душа совсем не очевидна - в отличии от, скажем , ежедневной утренней зарядки от 30 минут и больше, т.к. польза утренней зарядки как раз очевидна, и в хорошем внешнем виде, так и во внутреннем самочувствии! Всё это лично проверено, своим 20-летним положительным опытом, я знаю о чём пишу!
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14 час.
Николай Титов
Согласен с Вадимом Белецким. Сам по себе холодный душ не то что бы бесполезен, но .... если по пять минут, то  это уже опасно,   Но в сочетании с зарядкой 30 минут  до пота и  контрастным душем, где предельно холодный может составлять 0,5 - 1,0  минуту  -  очень даже не плохо.
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11 час.

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